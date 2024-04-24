Парк и набережную в Солнечногорске обработали от клещей | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:20 Парк и набережную в Солнечногорске обработали от клещей Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Газоны, деревья и кустарники на территории центрального городского парка и набережной озера Сенеж в Солнечногорске обработали от клещей. Такие профилактические мероприятия проводят ежегодно весной и летом.

Специалисты выполнили акарицидную обработку зеленых зон специальным раствором против клещей. Жителям и гостям муниципалитета на время необходимо воздержаться от посещения парка и набережной с детьми и домашними животными.

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«С началом весеннего тепла активизируются клещи. В связи с этим мы уделяем особое внимание безопасности наших жителей и гостей, которые проводят время в нашем парке, а также у озера Сенеж. Ранним утром 24 апреля специалисты уже провели обработку от клещей специальными растворами, чтобы это не помешало посетителям. В связи с этим рекомендую жителям Солнечногорска сегодня воздержаться от прогулок», — рассказал директор организации «Парки Солнечногорья» Сергей Митряшин.

Сейчас на территории парка убирают листву, освежают малые архитектурные формы, обновляют разметку. Кроме того, по поручению главы муниципалитета на территории всего парка продлили режим работы санитарных комнат, а к 1 июня на набережной вблизи центрального пляжа будет установлен фонтанчик с питьевой водой.

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