Парк «Факел» стал самым популярным во Фрязине

Парк «Факел» стремительно завоевывает популярность среди жителей и гостей Подмосковья. С начала мая живописное пространство привлекло более 15 тысяч посетителей, а только за последнюю неделю парк посетили свыше шести тысяч человек.

Парк представляет собой благоустроенную зеленую зону, где растут многолетние деревья, проложены дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также оборудованы спортивные площадки для активного отдыха.

На территории парка находится клуб «Факел». В его концертном зале регулярно проходят концерты классической музыки, вокальные выступления, театральные фестивали и спектакли.

Пресс-служба Министерства благоустройства также напомнила, что во Фрязине продолжается голосование за общественные пространства, которые будут модернизированы в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жители округа, достигшие 14 лет, могут принять участие в голосовании, выбрав между сквером Технопарк и Липовой аллеей.