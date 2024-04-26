Парк Фабричный в Истре вошел в топ-5 по посещаемости за неделю | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:47 Парк Фабричный в Истре вошел в топ-5 по посещаемости за неделю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360 в

Почти 40 тысяч человек посетили Фабричный парк в Истре с 15 по 21 апреля. Таким образом, он вошел в топ-5 парков региона по посещаемости. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Для комфортного отдыха посетителей парка есть все необходимое: беседки, танцевальные и спортивные площадки, летняя эстрада и детский автогородок. Ребята могут в игровой форме изучать ПДД.

Реклама

Напомним, парк находится по адресу: городской округ Истра, город Дедовск, улица Гагарина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».