Парк «Елочки» в Домодедове вошел в топ-10 по посещаемости с 23 по 29 сентября

Парк «Елочки» в Домодедове вошел с десятку лидеров по посещаемости на прошлой неделе. В нем отдохнули 20,2 тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, а парке работают аттракционы, театральная галерея, многочисленные кафе и эко-ферма.

Для любителей активного досуга есть спортивные площадки, скейт-парк, зона проката спортивного инвентаря, а также лазертаг и веревочный городок.

На территории парка расположен досуговый центр, в котором регулярно проходят различные мероприятия, танцевально-концертный зал и Храм Петра и Февронии.

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