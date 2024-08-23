Площадь парка «Дубки» в Химках увеличили на два гектара

Площадь парка «Дубки» в Химках увеличилась с 17 до 19 гектаров. Специалисты зафиксируют новые границы зоны отдыха и перенесут ограждения.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход парка. Он поставил задачу привлечь к работе специалистов-дендрологов, которые будут следить за состоянием деревьев в зоне отдыха и помогать сохранять природный облик «Дубков».

«Парк „Дубки“ — территория живой природы, зеленый уголок в черте города. Здесь растут вековые дубы, березы, липы, сосны, лиственницы. Для нас особенно важно сохранить ландшафт парка и позаботиться об экологическом благополучии этой территории», — отметил Волошин.

Решение о том, как благоустроят территорию парка, примут вместе с жителями. Параллельно разрабатывается программа по сохранению растительности.

«Парк „Дубки“ посещаем семьей. Нравится, что здесь много зелени и для детей тоже есть разные площадки», — сказала местная жительница Инга Алендеева.

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