Парк «Дубки» в Чехове опубликовал программу мероприятий на неделю

В парке «Дубки» в селе Троицкое традиционно пройдут общедоступные мероприятия. Для детей и взрослых подготовили анимационные программы и спортивные активности

Вторник начнется с мастер-класса по общей физической подготовке, который пройдет в 15:00. Те, кто не успеет присоединиться, смогут попасть в четверг на продолжение тренировки в 15:15.

В пятницу гостей и жителей округа будут ждать следующие активности: урок по декоративно-прикладному искусству «Пасхальные мотивы» в 12:00 и игровая программа «Веснушки» в 13:00.

Все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях, эстафетах и играх. Кроме того, у каждого посетителя будет возможность сделать свою собственную пасхальную поделку и забрать ее с собой в качестве приятного сувенира.

Вход на мероприятия свободный, обновленную информацию можно узнать в телеграмм-канале городского парка культуры и отдыха.