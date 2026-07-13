Парк доисторических животных готовится к открытию в Домодедове

В парке «Елочки» городского округа Домодедово завершается подготовка к открытию новой площадки с фигурами динозавров. Китайские специалисты уже приступили к монтажу конструкций и подключению датчиков с динамиками.

На площадку привезли разнообразные макеты рептилий, включая главную звезду парка — шестиметрового хищника со встроенной системой слежения. Если подойти к нему ближе, он повернет голову и зарычит.

По словам представителя застройщика Владимира Губарева, парк подойдет гостям любого возраста. «Мы хотим подарить каждому путешествие в доисторический мир рядом с домом», — говорят создатели площадки.

Точная дата открытия парка станет известна в ближайшее время. Первых посетителей ждут во второй половине июля.