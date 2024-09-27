Парк благоустроили на Набережной улице в Долгопрудном

Парк на улице Набережной в Долгопрудном продолжает привлекать жителей и гостей региона. Недавно его благоустроили по программе «Парки Подмосковья». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Парк расположен на берегу Клязьминского водохранилища с двумя набережными и смотровыми площадками. Это популярное место для семейного отдыха с зонами для солнечных ванн, кафе, велопарковками, спортивными площадками и дорожками для прогулок и пробежек. Для активного отдыха в парке обустроили футбольное поле, а для безопасности отдыхающих в парке установили камеры видеонаблюдения.

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