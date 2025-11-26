Парк «Березки» в Подольске откроют после благоустройства до конца года

В Высотном микрорайоне Подольска на завершающую стадию вышли работы по обновлению лесопарка «Березки». Площадь зеленой зоны составляет около девяти гектаров, и уже скоро она откроется для жителей в новом формате.

Рабочие полностью обновили сеть прогулочных дорожек: старое покрытие заменили на гранитную крошку и полимерное покрытие, устойчивое к погоде. Это сделает передвижение по парку комфортнее для пешеходов, велосипедистов и родителей с колясками. По всей территории установили новое LED-освещение на солнечных батареях, что позволит безопасно гулять даже вечером. Также появились новые скамейки, урны для раздельного сбора мусора и информационные стенды.

Для посетителей оборудовали отдельные зоны отдыха с навесами, детские площадки с современными игровыми элементами и спортивные пространства с тренажерами и беговыми дорожками. Кроме того, в парке обустроили площадку для выгула собак с ограждением, поилками и специальными контейнерами для уборки.

Напомним, проект реализуют по программе «Формирование современной комфортной городской среды».