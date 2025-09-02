Парк «Банный лес» полностью благоустроят в сентябре

В округе ожидают завершения масштабного благоустройства лесопарка «Банный лес», который уже в сентябре распахнет свои двери для жителей и гостей округа. В администрации муниципалитета сообщили, что работы на объекте выходят на финишную прямую.

После завершения благоустройства здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, а также зоны отдыха с лавочками и навесами. Для самых маленьких посетителей предусмотрены детские площадки с разнообразными игровыми комплексами. Любители активного образа жизни также найдут в парке занятия по душе. Для них создадут воркаут-зону с тренажерами для занятий на открытом воздухе и скейт-парк.

Для удобства посетителей в парке появятся павильоны для проката спортивного инвентаря. Администрация парка позаботилась о комфорте всех посетителей парка, включая семьи с маленькими детьми и маломобильных граждан. Для них предусмотрены туалеты, комната матери и ребенка, а также парковка со специально оборудованными местами для инвалидов.