Парк 50-летия Октября в Коломне благоустроят в 2025 году

Парк 50-летия Октября в микрорайоне Колычево в Коломне благоустроили почти на 80%. Общественное пространство приводят в порядок в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки в лесу».

Площадь общественного пространства — 36 гектаров. На его территории обустроят дорожки с экопокрытием и гранитным отсевом для велосипедистов и пешеходов, смонтируют инженерные сети и системы освещения, установят скамейки и урны, а также полигональные скульптуры, спортивное и игровое оборудование. Здесь также появятся трибуна с навесом и контейнерные площадки. Рабочие посадят деревья, кустарники и цветы. На данный момент завершается установка видеонаблюдения.

«Благоустройство общественных пространств в округе продолжается. В парке 50-летия Октября мы предусмотрели все необходимое для активного отдыха и приятного времяпрепровождения. Уверен, что обновленный парк станет любимым местом прогулок и занятий спортом для коломенцев всех возрастов», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.