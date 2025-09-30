Парк 50-летия Октября в Коломне благоустроят осенью

В Коломне подходит к концу обновление Парка 50-летия Октября, который станет удобным местом для отдыха и занятий спортом. Сейчас там демонтируют старые конструкции, готовят основу для дорожек и устанавливают сваи для новых объектов.

В парке укладывают георешетку, чтобы улучшить дренаж и избежать луж после дождя, а также прокладывают кабели для освещения и других инженерных систем. Проект включает установку малых архитектурных форм, создание прогулочных зон вокруг лыжероллерной трассы, строительство детской площадки и кафе.

Для автомобилистов предусмотрена парковка. Все работы планируют завершить к началу октября 2025 года.