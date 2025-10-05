Парк 50-летия Октября обновили в Коломне

Алексей Колесников, один из лучших райдеров мира, проводит тренировки в обновленном парке 50-летия Октября. Коломенский спортсмен совершенствует свои навыки, готовясь к новым достижениям.

«Виды, конечно, здесь сногсшибательные, золотая осень еще», — написал Алексей в своем телеграм-канале. К слову, парк уже доступен для всех желающих.

Обновленное пространство стало удобным местом для семейного отдыха. В нем есть новые детские и спортивные площадки. Приводят в порядок дорожки для пешеходов, достраивают трассу для лыжников. А любители прогулок могут насладиться видами реки со специальной смотровой площадки.

Нужно отметить, что этот парк является одним из самых молодых в Коломне. Его основали 18 октября 1967 года. Сейчас территория парка занимает более 36 гектаров. Во время недавних работ по благоустройству было решено сохранить и обновить закладной камень с надписью: «Заложен парк в честь 50-летия Великого Октября».