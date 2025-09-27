Парк 50-летия Октября благоустроили в Коломне

В Коломне после обновления открыли парк 50-летия Октября. Подрядчик установил детскую и спортивную площадки, обустроил дорожно-тропиночную сеть и велодорожки.

В новом общественном пространстве появились смотровые площадки. Горожане и гости округа смогут насладиться красивыми видами на реку и окружающий ландшафт.

Для спортсменов оборудовали современную лыжероллерную трассу. Позаботились и об освещении территории.

«Мои дети в восторге от детской площадки! Очень необычная получилась: качели, горки, лазалки. И покрытие резиновое великолепное! Живем на улице Весенней, недалеко от парка. Думаю, теперь будем каждый день приходить сюда», — поделилась впечатлениями молодая мама Алина Борисова.

Парк был заложен 18 октября 1967 года. Его площадь — 36 гектаров. В этом году строители обновили закладной камень с надписью: «Заложен парк в честь 50-летия Великого Октября».