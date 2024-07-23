Параспортсмены из Мытищ победили на чемпионате России по легкой атлетике

Спортсмены из Мытищ Татьяна Альмухаметова и Даниил Куранов вновь заняли верхние ступеньки пьедестала на чемпионате России по спорту слепых и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике. Соревнования прошли в Чебоксарах.

Свое чемпионское звание подтвердила легкоатлетка Татьяна Альмухаметова: она выиграла две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров. Двухсотметровка — любимая дистанция Татьяны. По словам спортсменки, главная цель на соревнованиях — улучшить свои результаты. Уже в августе Татьяна побежит вместе со здоровыми спортсменами, ей предстоит подтвердить звание кандидата в мастера спорта.

Золотой медалью наградили и Даниила Куранова. Юноша с самого старта взял лидерство, уверенно выиграв бег на 800 метров.

Слабовидящие спортсмены Федор Лысиков и Софья Воронина стали дебютантами состязаний. Ребята получили отличный опыт, готовы тренироваться и выступать и дальше.

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