Параспортсмены из Химок стали чемпионами России по академической гребле

Чемпионат России объединил свыше 60 участников из 10 регионов России. Пять спортсменов из Химок выступили в составе сборной Московской области. Егор Фролов и Ирина Виницкая выиграли золото турнира дважды. Дуэт стал первым в классе двойка микст. Также спортсмены получили индивидуальные награды в одиночных разрядах. Кроме того, объединенный экипаж Подмосковья и Москвы в четверке распашной с рулевым принес бронзовые медали Максиму Манакову, Ольге Кононовой и Екатерине Снегиревой.

«В химкинском клубе „Благо“ формируется как адаптивная физическая культура, так и спорт высших достижений. Члены клуба участвовали в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, становились чемпионами и призерами мира и Европы, многократными чемпионами и рекордсменами России. Я очень рад, что администрация Химок помогает инклюзивному спорту развиваться», — сказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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