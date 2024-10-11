Параспортсменка из Лобни стала призером первенства России по плаванию

Первенство России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями прошло в Первоуральске Свердловской области. Анастасия Львова из Лобни показала на соревнованиях высокий результат.

В турнире участвовали сильнейшие пловцы из разных регионов России. Анастасия Львова выступала в составе сборной Московской области. На дистанции 100 метров вольным стилем она завоевала бронзовую награду. В эстафете четыре по 50 метров комплексным плаванием команда Подмосковья победила, и лобненская спортсменка добавила в свою коллекцию золотую медаль.

Воспитанница тренера Ольги Хило благодаря своим достижениям получила звание мастера спорта.

Власти городского округа Лобня одной из основных задач считают развитие спорта. Горожане могут заниматься в 18 бюджетных секциях. В Лобне стоится большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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