Параспортсмен из Химок стал призером всероссийских соревнований по стрельбе

Химчанин Алексей Чувашев завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине пара-трап среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Пензе.

Турнир собрал более 30 участников из Москвы, Калужской, Челябинской и Пензенской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Все спортсмены — люди с поражениями опорно-двигательного аппарата и ветераны боевых действий.

Алексей Чувашев представлял физкультурно-спортивный клуб «Благо» в составе сборной Московской области и в классе SG-S занял третье место.

Прошлый год для Алексея также был знаменательный. Он стал победителем зимнего чемпионата Московской области по стрельбе из классического лука на дистанции 18 метров.

Физкультурно-спортивный клуб «Благо» действует в Химках с 2005 года и играет важную роль в системе спортивного образования города, предоставляя занятия для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для инвалидов по слуху и зрению.