Парашютист в Коломне совершил прыжок с российским флагом

В День государственного флага парашютист Олег Тощев из Коломны развернул в небе триколор площадью 600 квадратных метров. Он не раз совершал подобные прыжки. Этот стал для него 44-м.

Олег Тощев — рекордсмен России и мира по прыжкам с большими знаменами. Спортсмен аэроклуба «Аэроград Коломна» ранее развернул в небе полотно площадью семь тысяч квадратных метров.

«Увлечение прыжками с флагами началось около 10 лет назад. Много людей участвовало в разработке этого проекта, в испытании оборудования, которое мы делали с нуля, а затем еще дорабатывали. Сейчас трудностей практически не осталось. Чем больше мы прыгаем, тем лучше получается и тем больше новых возможностей открывается», — поделился Олег Тощев.

