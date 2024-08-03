Парашютист аэрограда «Коломна» развернул в небе флаг десантников в День ВДВ

Инструктор аэрограда «Коломна» Олег Тощев развернул в небе большой флаг «крылатого десанта» в День ВДВ. Такой трюк парашютисты городского округа выполняют не в первый раз.

Флаг воздушно-десантных войск развернул парашютист Олег Тощев. Он работает инструктором ПДП, AFF и тандем-инструктором, прыгает с 2009 года. С его участием в небе над Коломной развернули самую большую в мире копию Замени Победы и флаг России.

Площадь голубого знамени составила более 1070 квадратных метров — предыдущий рекорд при этом был побит на 300 квадратных метров. Флаг весил около 50 килограммов. В небе его разворачивали с помощью специальной грузовой системы. Олег Тощев прыгал с высоты 2500 метров. Флаг раскрыли на высоте 2000 метров.

Впервые знамя воздушно-десантных войск развернули в небе над Коломной в 2020 году и установили национальный рекорд.

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