Паралучники из Химок победили в чемпионате Подмосковья

Лучники из Химок заняли призовые места на чемпионате Московской области среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли на территории «Сатурна».

Лучники из спортивной школы «Химки» представили сборную команду Подмосковья. Золото в своих программах взяли Анастасия Джиоева, Елена Крутова и Иван Козлов. Второе место заслужили Косякова и Константин Донской. Бронзу в свою очередь выиграл Иван Чумаков.

«Спортивная школа Химки регулярно проводит Открытые соревнования, участвует в Чемпионатах и Первенствах Московской области. В ней готовят спортсменов по стрельбе из лука, художественной гимнастике, плаванию, вольной борьбе, дзюдо, фехтованию, шахматам, киокусинкаю, волейболу, а также по нескольким дисциплинам для параспортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата», — рассказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Напомним, что ранее ученики спортивной школы «Химки» стали победителями и призерами первого этапа Кубка Московской области по стрельбе из лука. Турнир организовали в лицее № 10.

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