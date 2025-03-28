Парализованную беременную козу редкой породы спасли в ветклинике в Дмитрове

Сотрудники ветеринарной станции в Дмитрове спасли беременную парализованную козу валлийской породы. Врачи провели необходимую диагностику и назначили лечение.

Специалисты в течение трех месяцев регулярно осматривали козу, у которой вскоре родился здоровый детеныш. Сейчас она чувствует себя хорошо и начинает самостоятельно вставать на ноги.

Напомним, что сотрудники ветеринарных станций в Московской области оказывают услуги по диагностике и лечению заболеваний у разных животных.

Записаться на прием можно по номеру 8 (495) 668-01-25 или на портале госуслуг.