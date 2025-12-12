Паралимпийский центр в Подмосковье вошел в топ мест работы для ветеранов

Подмосковный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта занял третье место в конкурсе на лучшего работодателя в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий. Всего предприятия региона уже трудоустроили в общей сложности 900 участников СВО.

Итоги конкурса подвели 10 декабря, рассказали в областном Минспорте. Центр получил высокую оценку за интеграцию бойцов СВО в сферу адаптивного спорта. На базе учреждения они могут получить работу или стать профессиональными спортсменами.

«Для нас поддержка ветеранов — это осознанная и важнейшая часть работы. Мы не просто предоставляем рабочие места, а помогаем героям обрести новую цель, добиваться высоких спортивных результатов и становиться примером мужества и силы духа», — сказал директор центра Дмитрий Котырев.

В рамках конкурса рассмотрели 31 представление от организаций региона, которые уже обеспечили работой более 900 ветеранов, из которых 60 — инвалиды.

«Мы активно стараемся совершенствовать законодательную базу, которая касается вопросов трудоустройства ветеранов боевых действий. Мы первыми в стране приняли ряд законов, которыми ввели квотирование рабочих мест для этой категории граждан. И продолжаем совершенствовать наше законодательство, вводя нормы, которые позволяют гарантированно получать эти рабочие места», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Конкурс провели в рамках федеральной программы «Спорт России».