Паралимпийские чемпионы провели мастер-класс для бойцов СВО в Сергиевом Посаде

Паралимпийские чемпионы провели мастер-класс для ветеранов СВО в Центре реабилитации имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Его посетили 32 участника спецоперации с нарушением зрения, которые сейчас проходят реабилитацию.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, мастер-класс провели для бойцов СВО, которые получили ранения или инвалидность по зрению. Урок состоял из лекции и практической части. Спикеры рассказали об истории парпалимпийского движения, о видах спорта и ценностях, а также ответили на вопросы слушателей.

«В нашем центре реабилитацию уже прошли порядка 200 молодых инвалидов и участников СВО со всей России, имеющие нарушения слуха и зрения. Для нас важно, чтобы ребята не просто были задействованы в реабилитационном процессе, но и получили новые навыки, профессию, увлечения, то есть помочь им адаптироваться к обычной жизни с новыми особенностями здоровья», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

После лекции бойцы смогли поиграть в армрестлинг, настольный теннис, голбол и биатлон.

Как отметил президент паралимпийского комитета России Павел Рожков, физическая культура может помочь бойцам быстрее вернуться к привычной жизни.

«Ветеранов СВО заинтересовал паралимпийский спорт, они с радостью общались с нашими спортсменами и тренерами, узнавали, где можно будет начать заниматься у себя в регионах. Паралимпийский комитет России и Всероссийская федерация спорта слепых окажут содействие в организации тренировочного процесса для желающих», — сказал он.