Паралимпийская спортсменка Ксения Выборных встретилась с молодежью в Балашихе

В Центре патриотического воспитания «Герои Балашихи» прошла встреча молодежи с Ксенией Выборных, чемпионкой России по триатлону среди незрячих и участницей Паралимпийских игр в Токио. Спортсменка поделилась своей историей и мотивацией, вдохновив ребят на преодоление трудностей.

Формат открытого диалога позволил собравшимся узнать, как Ксения Выборных справилась с потерей зрения, прошла путь к международным соревнованиям и стала тренером, помогая другим достигать вершин. Особое внимание молодежи привлекла спортивная экипировка чемпионки. Ксения продемонстрировала медали, элементы одежды и питание, используемые на соревнованиях, что позволило участникам встречи ближе познакомиться с миром паралимпийского спорта.

Отметим, что такие мероприятия играют ключевую роль в патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения. История Ксении Выборных — это пример силы духа, целеустремленности и веры в себя, которые помогают преодолевать любые барьеры и достигать поставленных целей.