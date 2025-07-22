Паралимпиец из Звенигорода выступит на чемпионате мира в Индии

Паралимпиец Сергей Сокульский из Звенигорода завоевал серебряную медаль на чемпионате России по легкой атлетике. За награды боролись более 400 спортсменов из 54 регионов страны.

Сергей Сокульский стал вторым в толкании ядра и прошел отбор в состав сборной России. Команда представит нашу страну на чемпионате мира в Индии в конце сентября. Спортсмен готовится к нему на стадионе «Спартак» в Звенигороде.

Более года назад паралимпийца избрали депутатом Одинцовского округа. Он мечтает открыть центр адаптации для людей с травмами. Сергей Сокульский сам испытал на себе силу упражнений для восстановления после травм опорно-двигательного аппарата. В 2009 году он попал в аварию. Спорт помог ему восстановиться и обрести новый смысл в жизни.

Сергей Сокульский участвовал во многих крупных состязаниях. Он одержал победу на чемпионате мира в Дубае, выиграл Гран-при международного турнира в Париже. В 2021 году в Токио спортсмен из Звенигорода установил мировой рекорд по толканию ядра. До сих пор его результат не удалось превзойти никому.