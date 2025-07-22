Паралимпиец из Звенигорода выступит на чемпионате мира в Индии

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Паралимпиец Сергей Сокульский из Звенигорода завоевал серебряную медаль на чемпионате России по легкой атлетике. За награды боролись более 400 спортсменов из 54 регионов страны.

Сергей Сокульский стал вторым в толкании ядра и прошел отбор в состав сборной России. Команда представит нашу страну на чемпионате мира в Индии в конце сентября. Спортсмен готовится к нему на стадионе «Спартак» в Звенигороде.

Более года назад паралимпийца избрали депутатом Одинцовского округа. Он мечтает открыть центр адаптации для людей с травмами. Сергей Сокульский сам испытал на себе силу упражнений для восстановления после травм опорно-двигательного аппарата. В 2009 году он попал в аварию. Спорт помог ему восстановиться и обрести новый смысл в жизни.

Сергей Сокульский участвовал во многих крупных состязаниях. Он одержал победу на чемпионате мира в Дубае, выиграл Гран-при международного турнира в Париже. В 2021 году в Токио спортсмен из Звенигорода установил мировой рекорд по толканию ядра. До сих пор его результат не удалось превзойти никому.

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