Паралимпиец из Орехово-Зуева проехал 2 тысячи километров на велопробеге

Алексей Обыденнов из Орехово-Зуева проехал на велосипеде 1900 километров вокруг Азовского моря. Он поучаствовал в велопробеге «Восхождение к Победе».

Трехкратного чемпиона мира по велоспорту Алексея Обыденнова из Орехово-Зуева отстранили от участия во всех международных соревнованиях за поддержку СВО в мае 2023 года. Решение тогда приняла Международная федерация велоспорта.

Это не позволило спортсмену поучаствовать в Паралимпийских играх в Париже. Тогда Алексей и запустил проект «Восхождение к Победе».

С 26 июля этого года Алексей объехал освобожденные территории — Крым, Херсонскую, Запорожскую области, ДНР, ЛНР, Белгородскую и Курскую области. Финальной точкой стала гора Гасфорта в городе-герое Севастополе. Туда Алексей прибыл 11 августа.

Мероприятие организовали в поддержку российских спортсменов, которых не допустили к участию в Олимпиаде в Париже, а также жителей освобожденных и прифронтовых территорий.

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