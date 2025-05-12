Паралимпиец из Ликино-Дулева установил рекорд в честь 80-летия Победы

Спортсмен преодолел по Крымскому полуострову дистанцию с набором высоты почти 7500 метров. Выполнение этого сложнейшего испытания заняло у Алексея Обыденнова 14 часов и пять минут активного движения. Общее время, включая остановки, составило 17 часов. Паралимпиец проехал на велосипеде около 334 километров, преодолев общий подъем высотой 7486 метров.

Высота пика Победы составляет 7439 метров. Вершина в горном массиве Тянь-Шань получила свое название в 1946 году в честь победы советского народа над фашизмом.

Своим достижением Алексей Обыденнов почтил память героев Великой Отечественной войны. «„Восхождение к Победе — русский вызов“ победно выполнен!» — написал спортсмен в своем тelegram-канале.