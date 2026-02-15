Паракаратеист из Клина станет участником Кубка России

Миксонов Эренбург, член сборной России по карате в дисциплине «ПОДА-ката», готовится к участию в Кубке России, который пройдет 15 февраля в Клину. Спортсмен из подмосковного Клина недавно получил звание мастера спорта, став победителем на чемпионате страны в Екатеринбурге в августе прошлого года. Это первый случай в истории российского паракаратэ, когда спортсмен достиг такого высокого звания.

Эренбург родился в Уфе, а сейчас проживает и тренируется в Санкт-Петербурге. Его путь в паракаратэ начался девять лет назад после встречи с будущим тренером, который предложил ему попробовать что-то новое. Уже через полтора года Эренбург участвовал в своих первых турнирах и занял второе место, получив возможность участвовать в чемпионате Европы.

Несмотря на финансовые трудности, Эренбург продолжал тренироваться под руководством своего наставника, который посоветовал ему перейти к Юрию Румянцеву — старшему тренеру сборной России по карате в дисциплине «ПОДА-ката». Сейчас спортсмен тренируется дистанционно и по видеосвязи, а на сборы приезжает в Клин, где проходят основные тренировки и подготовка к соревнованиям.

Его тренировки включают разминку, отработку элементов ката, а также разборы ошибок и корректировки. Юрий Румянцев отметил, что Эренбург — уникальный спортсмен, который вдохновляет всех своим примером и показывает, что упорство и вера в себя творят чудеса.

Цель Эренбурга — стать мастером спорта международного класса уже в этом году. Он уверен, что у него есть шанс выиграть еще одно важное соревнование и доказать всей стране, что невозможное возможно.