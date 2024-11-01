Парадная дома в Химках стала «Лучшим подъездом Подмосковья»

Памятная табличка «Лучший подъезд Подмосковья» теперь украшает входную дверь дома № 14 на улице Германа Титова. Начальник Управления капитального ремонта многоквартирных домов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Александр Волков лично поздравил жителей Химок с победой и вручил награду: экскурсионный тур в Нижний Новгород, рассчитанный на 40 человек.

Химки — космический город, на его территории находятся одни из главных промышленных организаций этой сферы. Символично в жилом комплексе «Солнечная система» разработали дизайнерский проект одного из подъездов в соответствующей тематике. Он и принял участие в конкурсе в номинации «Наука и образование».

«Мы целенаправленно шли к победе на этом конкурсе. Многих людей вовлекли в творческий процесс. Плодотворно взаимодействовали с нашей управляющей компанией — „Жилищными инициативами“. Результат не заставил себя долго ждать: нас заметили и вручили приз от Правительства Московской области», — сказал председатель совета дома № 14 на улице Германа Титова Алексей Софин.

Всего в конкурсе приняли участие более 200 подъездов со всей области.

«Благодарю за инициативность управляющую компанию и, конечно, химчан. Дружная и сплоченная работа показала достойный результат», — прокомментировал начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки Роман Рябинков.

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