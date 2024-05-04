Парад в честь Дня Победы прошел во Власихе | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 13:47 Парад в честь Дня Победы прошел во Власихе Источник фото: Елена Аботурова

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Праздничный парад, посвященный 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Власихе. Военнослужащие гарнизона выступили с концертом на городской площади у Дворца культуры.

Торжественным маршем музыканты сводного оркестра ракетных войск стратегического назначения поприветствовали командующего РВСН генерала-полковника Сергея Каракаева, главу муниципалитета Германа Потапчука, ветеранов войны, тружеников тыла, военнослужащих гарнизона Власихи.

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На площади прошел смотр военной техники, находящейся на вооружении в частях и подразделениях РВСН, а также гости увидели боевые машины времен Великой Отечественной войны, восстановленные силами военнослужащих гарнизона.

Военные роты противодиверсионной борьбы продемонстрировали приемы рукопашного боя.

После парада все желающие сделали фото рядом с ретро-техникой и автомобилями.

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