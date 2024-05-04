Парад в честь Дня Победы прошел во Власихе | 360°

04 мая 2024, 13:47
Парад в честь Дня Победы прошел во Власихе
Праздничный парад, посвященный 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Власихе. Военнослужащие гарнизона выступили с концертом на городской площади у Дворца культуры.
Торжественным маршем музыканты сводного оркестра ракетных войск стратегического назначения поприветствовали командующего РВСН генерала-полковника Сергея Каракаева, главу муниципалитета Германа Потапчука, ветеранов войны, тружеников тыла, военнослужащих гарнизона Власихи.
Реклама
На площади прошел смотр военной техники, находящейся на вооружении в частях и подразделениях РВСН, а также гости увидели боевые машины времен Великой Отечественной войны, восстановленные силами военнослужащих гарнизона.
Военные роты противодиверсионной борьбы продемонстрировали приемы рукопашного боя.
После парада все желающие сделали фото рядом с ретро-техникой и автомобилями.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Ветераны
Власиха
Парад Победы
Великая Отечественная война
Реклама
Реклама