Парад спортсменов и тренеров прошел на стадионе в Электрогорске

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

День физкультурника отпраздновали на стадионе имени Классона в Электрогорске. Мероприятие открылось с торжественного парада заслуженных тренеров и спортсменов Подмосковья.

Профессиональные футболисты, гимнасты, борцы и другие спортсмены и тренеры собрались Электрогорске. Они подают пример будущим олимпийским звездам и чемпионам международных соревнований.

Воспитанники спортивных секций провели показательные тренировки по греко-римской борьбе и художественной гимнастике. Все гости Дня физкультурника смогли присоединиться к активной разминке. Важным этапом праздника стал забег участников с ограниченными возможностями здоровья.

Кульминацией праздника стала спартакиада среди пяти команд. Они посоревновались в волейболе, игре в городки, настольном теннисе и стритболе. Игроки, показавшие наилучший результат, получили памятные призы.

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