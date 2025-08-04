Парад красоты прошел по улицам Химок

Впервые в Химках состоялся парад женственности, элегантности и творческого вдохновения. Ранее в округе также прошел первый всероссийский конкурс «Королева стиля-2025», финал которого объединил участниц из разных регионов страны — от Москвы до Луганска.

Участницы первого городского парада красоты прошли по центральным улицам Химок. Возраст девочек и женщин составлял от шести до 74 лет. Все они уже становились лауреатками и финалистками конкурсов и фестивалей, проходящих в округе и за его пределами.

Самой младшей участницей шествия стала шестилетняя Анастасия Кухтина — «Юная краса Химок-2024». Девочка занимается вокалом и уже активно выступает с химкинским ансамблем. А старшей участнице, Надежде Сидоркиной, 74 года. Она не только финалистка конкурса «Гранд-королева-2022», но и активная участница клуба «Активное долголетие», занимается танцами и ведет активную творческую жизнь.

«Наш парад — уникальное событие не только для нашего городского округа, но и для всей Московской области. Мероприятие подарило положительные эмоции всем его участницам, а также и химчанам, которые увидели нас в этот день. Таким шествием мы хотели отметить, что именно в Химках живут самые талантливые, харизматичные, обаятельные, успешные и, конечно, красивые женщины. Особенно ценно, что разные поколения объединяет любовь к творчеству», — отметила организатор мероприятия и директор конкурса «Мисс и миссис Химки» Елена Тараненко.

Особое внимание привлекли четыре семейных дуэта — мамы и дочери, уже завоевавшие признание в мире красоты: Юлия Маковецкая и Валерия Тихонова, Алла и Анастасия Кухтины, Олеся и Венера Рыженковы, Анна и Маргарита Горшковы.