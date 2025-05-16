Парад юнармейских отрядов прошел в Лобне

Юнармейские отряды дошкольников собрались на ежегодный смотр во Дворце спорта Лобни. Традиционное мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие 20 отрядов воспитанников дошкольных учреждений города, которые представляли различные виды войск: пограничников, летчиков, воздушно-десантные и космические войска, пехоту, разведку и даже военный оркестр.

Парад принимал парад председатель ЛГО Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Сергей Свороб. На мероприятии присутствовали почетные гости — муниципальные депутаты и представители общественных организаций,

Первый заместитель руководителя муниципалитета Владимир Зиновьев поздравил юнармейцев от имени главы Лобни Анны Кротовой. Он поблагодарил руководителей образовательных учреждений и родителей ребят за сохранение исторической памяти, патриотизм и любовь к своей Родине — России.