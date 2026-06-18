Парад финалисток конкурсов красоты прошел в Химках

В шествии приняли участие победительницы разнообразных проектов, среди которых — «Гранд-королева», «Мисс и миссис Химки», «Принцесса Подмосковья», «Мисс Россияночка», «Юная краса Химок» и «Королева стиля». Маршрут пролегал от улицы Московская до парка Толстого, а темой этого года стала «Семья, любовь и верность».

Каждая участница предстала перед публикой в наградной ленте, короне и красивом платье — зачастую в тех самых нарядах, в которых когда‑то выходила на сцену. Это стало поводом для многих вновь пережить яркие эмоции победы.

«Мы подарили позитивное настроение всем жителям, которые увидели парад. Надеюсь, что королевское сообщество будет расти дальше. В Химках точно есть еще талантливые красавицы, которых мы ждем на проектах», — поделилась организатор «Парада королев» и директор конкурса «Мисс и миссис Химки — 2025» Елена Тараненко.

«Парад королев» уже стал традицией для Химок. Первое шествие прошло в 2025 году и сразу приобрело значение не только для города, но и для всего Подмосковья.

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