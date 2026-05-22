Парад дошкольных отрядов прошел в Лобне

Традиционный парад дошкольных отрядов, посвященный 81-й годовщине Победы, прошел 21 мая в Лобне. Мероприятие объединило более 200 воспитанников из 20 подготовительных групп детских садов.

Юные лобненцы, одетые в форму разных родов войск — от воздушно-десантных войск до военно-морского флота, — показали строевую подготовку: чеканили шаг, ровно держали строй и исполняли строевые песни. Каждый отряд во главе с воспитателем представил отдельный род войск, а юные командиры подразделений рапортовали главнокомандующему парадом — руководителю городского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александру Бронникову.

Почетными гостями стали глава города Анна Кротова, первый заместитель главы Владимир Зиновьев, председатель Общественной палаты Николай Курицын, а также Александр Бронников. Организаторами выступили управление образования и Дворец спорта при поддержке отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Глава муниципалитета вручила всем отрядам почетные дипломы. Организаторы и гости поблагодарили воспитателей и родителей за поддержку этой традиции.

«Глядя на этих ребят, можно с уверенностью сказать, что у нашего города и нашей страны — прекрасное будущее», — отметили участники торжественного смотра.