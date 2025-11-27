Парад Дедов Морозов пройдет в Видном 1 декабря

Ежегодное предновогоднее мероприятие традиционно организуют в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Шествие состоится уже в 10-й раз.

Участники акции пройдут от Дворца культуры «Видное» на Советской площади до кинотеатра «Искра». Шествие начнется в 17:30.

«Жители Ленинского округа в праздничных тематических костюмах под музыкальное сопровождение пройдут к площади у „Искры“, где зажгут огни на главной елке муниципалитета», — добавили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

Кроме того, в рамках областной акции «Зажги елку» иллюминация включится еще в 21 локации Ленинского округа. Это состоится 1 и 2 декабря. На всех площадках проведут интерактивные программы. Посетить их могут все желающие без возрастных ограничений.

Отметим, что всего в рамках проекта в Ленинском округе организуют более 600 мероприятий, 200 из них — в городских парках.