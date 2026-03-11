Параатлеты из Подмосковья завоевали шесть медалей на чемпионате России по горнолыжному спорту

Спортсмены из Московской области успешно выступили на чемпионате России по горнолыжному спорту среди атлетов с нарушением зрения, завоевав шесть медалей. В их активе четыре золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.

Двукратный чемпион России прошлого года Дмитрий Шульга со спортсменом-лидером Германом Аграновским из Дмитровского муниципального округа завоевал три золотые медали в дисциплинах «слалом-гигант», «супер-гигант» и «супер-комбинация». Также он стал серебряным призером в слаломе.

Еще одну золотую медаль в дисциплине «слалом» завоевал двукратный паралимпийский чемпион Валерий Редкозубов со спортсменом-лидером Евгением Героевым из Дмитровского муниципального округа. Также Валерий Редкозубов стал бронзовым призером в дисциплине «супер-комбинация».

Чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту среди спортсменов с нарушением зрения проходили со 2 по 8 марта 2026 года на ГЛЦ «Банное» в Республике Башкортостан в рамках государственной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 20 спортивных пар из разных регионов страны.

