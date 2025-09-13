Пара лебедей поселилась в озере Центрального парка в Долгопрудном

Во время празднования 68-летия Долгопрудного в водоем Центрального парка выпустили пару белых лебедей. Эти птицы — символ города. Они изображены на гербе муниципалитета.

Специалисты проверили пруд и разрешили поселить здесь лебедей. Для них создали комфортные условия: пандус для выхода на сушу, кормушки, вольер и теплый домик.

Кормить лебедей зерном будут дважды в день. Посетителей попросили не кидать в воду хлеб и другие продукты. Горожан также призвали беречь птиц, относиться к ним с заботой и уважением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.