Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила важность уважения к военным. В интервью 360.ru она поделилась воспоминаниями, как ее отец надевал форму на каток и соревнования.

Ирина Роднина напомнила, что в советские годы к военной форме относились по-особенному.

«В любые важные события, особенно если папа пришел со мной на соревнования и на каток, он всегда надевал военную форму. Отношение к военным и военной форме тогда было совершенно другое», — вспомнила она.

Она отметила, что сейчас это явление возвращается — к военным относятся с особенным уважением.

«Люди вели себя по-другому. И самое главное: люди, пережившие войну, радовались миру. Какая-то материальная часть, вещизма такого не было», — сказала она.