Пансионат «Ногинский» в Богородском округе отметил 70-летие

В Ногинске прошло торжественное мероприятие в честь 70-летия пансионата. В этом учреждении, открывшем свои двери в 1955 году, на протяжении десятилетий оказывают поддержку и заботу людям, нуждающимся в особом внимании.

На праздник собрались сотрудники и руководство пансионата, которые получили заслуженные награды. В ходе программы звучали слова признания за важную работу, которую выполняет коллектив, вносящий значительный вклад в социальное развитие региона.

Пансионат был отмечен благодарностью губернатора Московской области Андрея Воробьева за успехи в конкурсе коллективных договоров среди государственных учреждений. Директор Гульфия Исхакова была удостоена благодарственного письма и медали «За вклад в развитие» от главы Богородского округа.

Творческую атмосферу праздника создали выступления артистов Центра культуры имени Калиниченко, среди которых была и победительница проекта «Голос. Дети» Олеся Казаченко. Это событие стало ярким подтверждением значимости учреждения для местного сообщества и его вклада в благополучие жителей Ногинска.