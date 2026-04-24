Панельную дискуссию о событиях в Чернобыле провели в университете «Дубна»

Панельная дискуссия «В пламени Чернобыля» состоялась в Государственном университете «Дубна». Она объединила тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии, а также профильных специалистов.

Мероприятие состоялось в преддверии 40-летия с одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории — аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Гостями дискуссии стали непосредственные участники событий: полковник Василенко Иван Михайлович, майор Климов Андрей Иванович, подполковник Метелкин Виктор Евгеньевич, полковник Шелепин Михаил Валерьевич и другие.

«Когда произошла авария, никто абсолютно не знал о ее масштабах. В Москву шли донесения о том, что якобы все нормально, просто произошла небольшая авария. После взрыва радиоактивное облако гуляло туда, куда ветер подует. Первой забила тревогу Скандинавия, Норвегия, Швеция — на их электростанциях начал зашкаливать радиационный фон», — рассказал Андрей Климов.

После того, как люди осознали масштаб катастрофы, к работам подключилось Министерство среднего машиностроения СССР. Предстояло — сделать саркофаг над четвертым разрушенным энергоблоком.

Некоторые из выступающих — выпускники Волжского высшего военного строительного командного училища, которое находилось на территории нынешнего вуза.