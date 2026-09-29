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    Пандусы и перила отремонтировали еще в 180 подъездах Подмосковья

    Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    С начала осени коммунальные службы Подмосковья и по заявкам жителей отремонтировали ограждения, пандусы и поручни более чем в 180 подъездах. Работы проводят управляющие организации, которые отвечают за состояние мест общего пользования в многоквартирных домах.

    Как сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий, больше всего ремонтов выполнили в Балашихе — 17, Богородском округе — 14 и Люберцах — 10.

    Управляющие организации должны регулярно проверять состояние подъездов и других общих помещений. При обнаружении повреждений они обязаны организовать необходимые работы.

    Если перила, поручни или пандусы в подъезде имеют дефекты, жители могут обратиться в свою управляющую организацию или оставить заявку через портал ЕДС МО.