Пандус возле детской поликлиники обновили в Истре

В Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии завершили ремонт пандуса, ведущего к зданию детской поликлиники. Объект, расположенный у дома № 33, был полностью реконструирован и теперь соответствует всем современным стандартам доступной среды.

Ранее подход к поликлинике со стороны автобусной остановки был осложнен из-за естественного склона, который преодолевался по лестнице. Имевшийся пандус для родителей с колясками и маломобильных жителей не отвечал требованиям безопасности и комфорта.

В ходе проведенных работ подрядчики полностью перестроили конструкцию. Длина нового пандуса составила 19 метров при ширине в 1,35 метра, что гарантирует удобное и беспрепятственное движение. Для обеспечения безопасности установили поручни. Кроме того, были заново отлиты бетонные ступени.

Ключевым улучшением стало изменение геометрии спуска. За счет увеличения длины пандус стал более пологим, что делает подъем и спуск комфортными для всех категорий граждан, включая родителей с детскими колясками, людей с ограниченными физическими возможностями и пожилых жителей.