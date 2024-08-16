Пандус установили в травматологическом филиале госпиталя Бурденко в Дуброве

Пандус для транспортировки пациентов установили в травматологическом отделении филиала госпиталя имени Бурденко в Дуброве. В медучреждении проходят реабилитацию бойцы СВО.

Пандус в отделении отсутствовал с момента открытия учреждения. Это создавало трудности для пациентов, сопровождающих и медперсонала. Проблему удалось решить благодаря сотрудничеству госпиталя и депутатов Богородского городского округа, представителей компаний «Акватон» и «Ногинское ППЖТ».

Новая конструкция отвечает всем современным стандартам. Пандус облегчит доступ пациентов с ограниченными возможностями здоровья и повысит уровень комфорта для всех посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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