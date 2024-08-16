Пандус установили в травматологическом филиале госпиталя Бурденко в Дуброве

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Пандус для транспортировки пациентов установили в травматологическом отделении филиала госпиталя имени Бурденко в Дуброве. В медучреждении проходят реабилитацию бойцы СВО.

Пандус в отделении отсутствовал с момента открытия учреждения. Это создавало трудности для  пациентов, сопровождающих и медперсонала. Проблему удалось решить благодаря сотрудничеству госпиталя и депутатов Богородского городского округа, представителей компаний «Акватон» и «Ногинское ППЖТ».

Новая конструкция отвечает всем современным стандартам. Пандус облегчит доступ пациентов с ограниченными возможностями здоровья и повысит уровень комфорта для всех посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360

Черная пятница. Что известно о масштабном блэкауте в Приморье

Из моря во «внутреннее озеро» НАТО. Как Россию хотят лишить выхода к Балтике

Благоустройство, здравоохранение и ЖКХ. Главные темы встречи Воробьева с главой Мытищ

Никаких больше красных линий

Ефимов: историческое панно разместили на стене строящегося пересадочного узла между станциями метро «Авиамоторная»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте