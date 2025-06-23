Пандус установили в спорткомбинате «Строитель»

В спорткомбинате «Строитель», расположенном в Селятине, завершены работы по установке пандуса, оборудованного поручнями. По словам рабочих, нововведение повысит доступность спортивного объекта для маломобильных граждан, людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками.

Решение о строительстве пандуса было принято после многочисленных обращений от жителей, которые испытывали трудности с посещением спорткомбината из-за отсутствия удобного входа.

Администрация Наро-Фоминского городского округа оперативно отреагировала на просьбы граждан и взяла на себя обязательство решить данную проблему.

«Согласно плану, все работы по установке пандуса были завершены к 18 июня 2025 года», — сообщили в администрации округа.

Осенью 2024 года спорткомбинат «Строитель» уже открыл свои двери после масштабного капитального ремонта. Здание, построенное в 1981 году, преобразилось благодаря комплексному обновлению. В рамках ремонтных работ была отремонтирована кровля, входные группы и обновлен фасад здания. Значительные изменения коснулись инженерных сетей и оборудования, сантехники, окон и дверей. Кроме того, проведена полная отделка внутренних помещений, заменено спортивное оборудование, отремонтированы бассейны. В «Строителе» тренируются футболисты, хоккеисты, фигуристы, гимнасты, пловцы, а также участники клуба «Активное долголетие».