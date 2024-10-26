Пандус у магазина в микрорайоне Полет обустроят в Ногинске

Жалобы на отсутствие пандуса около магазина поступали от жителей микрорайона Полет в Ногинске. Это нарушение исправят в ближайшее время.

Депутат Совета депутатов Богородского округа Олег Пушенок в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» провел встречу с жителями микрорайона Полет в Ногинске. Сотрудники администрации Богородского городского округа совместно с управляющей компанией «Полет» осмотрели территорию рядом с магазином.

Темой встречи стали жалобы на отсутствие пандуса. Что, в свою очередь, не позволяет мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья совершать здесь покупки.

Входная группа в магазин выполнена с нарушениями, которые необходимо исправить.

В ближайшее время будет составлено экспертное заключение, на основании которого определят, как лучше и безопаснее установить пандус и поручни. Работы выполнят в ближайшее время.

Микрорайон Полет — это новый современный жилой комплекс, который включает девять многосекционных высотных зданий от 10 до 17 этажей. Наличие безопасной и комфортной городской среды является первостепенным.

Жители надеются, что совсем скоро здесь появится удобный, доступный для всех категорий граждан вход в магазин.