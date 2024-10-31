Памп-трек открыли в парке Мира в Коломне

Площадка для занятий для спортсменов-экстремалов появилась в Коломне. В парке Мира открыли памп-трек.

Здесь будут заниматься ребята из секции «Беговел Коломна». Новую велотрассу построили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ее протяженность составляет 142 метра, общая площадь — более 900 квадратных метров. Покрытие сделано из песчаного асфальтобетона с декоративной разметкой.

Такое покрытие позволит тренироваться даже в сырую погоду. Первые спортсмены уже оценили качество новой площадки.

Отметим, что накануне парк Мира реконструировали. Здесь разместили арт-объекты, детские площадки, скейт-парк, спортивные дорожки, зону для выгула собак.

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