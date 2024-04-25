Памп-трек и игровые площадки построят в парке Звенигорода осенью | 360°

25 апреля 2024, 13:10
Памп-трек и игровые площадки построят в парке Звенигорода осенью
Глава Одинцова Андрей Иванов проверил ход обустройства новой парковой зоны в микрорайоне Супонево в Звенигороде. К концу ноября там постоят площадки для пикников, спорта, детских игр, выгула домашних животных, а также памп-трек и многое другое.
Работы в парке ежедневно набирают обороты — сейчас рабочие готовят основание для будущих дорожек и площадок, обустраивают входные группы и прокладывают траншеи для монтажа освещения.
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«Парк уже обретает свои очертания. Сеть тропинок и дорожек общей протяженностью 4,4 километра подготовлена для укладки финишного покрытия, сейчас начинаются работы по площадкам — детским, спортивным, воркауту, а также по территориям для выгула собак», — поделился глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
В новом парке появится сцена, детские игровые городки, универсальный павильон, памп-трек, площадки для дрессировки собак, столы для пинг-понга, зона для пикников, станция проката и универсальная спортивная площадка. Кроме того, для посетителей установят восемь туалетных комнат и обустроят несколько парковок общей вместимостью более 550 машин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работы по благоустройству Центрального парка в Лобне.
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Одинцово
Андрей Иванов
Парки
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