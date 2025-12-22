Памятный знак Воздушно-десантным войскам установили в Воскресенске

Торжественное открытие памятного знака состоялось у мемориала погибшим в Афганистане и других локальных войнах и конфликтах. Почтить память десантников пришли ветераны ВДВ и боевых действий, представители администрации округа, депутаты, участники местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, военно-патриотических организаций, священнослужители и неравнодушные воскресенцы.

Памятный знак увековечивает боевую историю Воздушно-десантных войск России. На нем высечены важнейшие десантные операции, начиная с 1941 года, а также портрет легендарного командующего войсками, Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова.

Участники митинга почтили память погибших десантников и возложили к мемориалу цветы. За установку памятного знака ВДВ были вручены благодарности и медали «Памяти героев Отечества» от организации"Союз десантников».